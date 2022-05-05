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Политика
Алексей Арестович анонсировал контрнаступление ВСУ
5 мая, 2022 15:00
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Советник офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович пригрозил контрнаступлением ВСУ. По его мнению, это может произойти уже в начале июля.
Арестович пояснил — контрнаступление возможно в случае получения большого количества оружия от стран Запада. Его должно хватить на несколько бригад, которые будут полностью перевооружены, обучены и согласованны – когда напротив каждого из этих трёх пунктов можно будет поставить галочку, возможно наступление.
К слову, первая партия оружия придёт уже в конце мая-начала июня — она предназначена для «остановки врага», для наступления ожидается новая партия, попозже, передаёт РИА Новости.
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