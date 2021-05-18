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Политика

Александру Лукашенко светит Гаага. Уже завтра о преступлениях его режима узнает Международный уголовный суд

Антон Мельников
18 мая, 2021 23:30
2 мин
Антон Мельников
18 мая, 2021 23:30
2 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

19 мая в Международный уголовный суд* (ICC) в Гааге будут направлены материалы содержащие свидетельства «преступлений» властей Беларуси. Об этом в своем Telegram-канале белорусский журналист Николай Халезин.

Он пояснил, что, согласно статье 15 Римского Статута**, направить информацию о чьих-либо преступлениях в ICC может любой человек, группа лиц или организация. Обвинения в преступлениях предоставляются в офис прокурора Международного уголовного суда.

Исходя из этого, был подготовлен кейс по «преступлениям белорусских властей». 19 мая он будет предоставлен ICC.

«Данный кейс основан на свидетельствах сотен жертв, а также задокументированных уликах, аудиовизуальных уликах, расследованиях «в поле» и информации из открытых источников», - отметил автор.

Данные о преступлениях политического режима президента Александра Лукашенко будут поданы сразу от лица четырех организаций – Норвежского Хельсинкского комитета, адвокатской организации Global Diligence, Международного партнерства по правам человека (IPHR) и правозащитной организации Truth Hounds, сообщается в Telegram-канале Халезина.

*Международный уголовный суд – постоянный международный орган уголовной юстиции. В его компетенцию входит преследование лиц, которые ответственны за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Суд не является частью структуры ООН.

**Римский Статут – договор между государствами, который учредил создание Международного уголовного суда. Документ был принят на римской дипломатической конференции в 1998 году. Среди прочего, договор устанавливает функции, юрисдикцию и структуру суда. В подписании договора приняли участие 139 стран, однако ратифицировали Статут не все. Процедуру ратификации не провели 15 стран-подписантов, среди них Беларусь.

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