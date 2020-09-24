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Президента Александра Лукашенко обвинили в избиении беременной Ирины Абельской - матери его младшего сына Николая. Он бил ее руками и ногами и кричал, что та «половым органом хочет заработать белорусский трон».

Об этом сообщил белорусский модельер Александр Варламов. Он рассказал, что однажды пришел в президентскую больницу и увидел избитую женщину. По его словам, Абельская буквально была синего цвета.

Как стало известно, бывший врач Лукашенко забеременела и поздно рассказала об этом президенту - на сроке 3 месяца, когда делать аборт уже поздно, пишет Lenta.ru. Услышав новость, Лукашенко «рассвирепел» и избил Абельскую, утверждает модельер.

«И вот мне интересно, знает ли Коля, как его дорогой папочка... «хотел» его жизни?» — отметил Варламов.

Ранее сообщалось о переезде 16-летнего сына Лукашенко в Москву для учебы в гимназии при МГУ. Утверждалось, что он забрал документы из лицея БГУ и будет учиться в России под вымышленной фамилией.