Александр Лукашенко знает очень много о несостоявшемся покушении на себя

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко, продолжая свой, крайне откровенный, разговор с журналистами, поделился подробностями о готовившемся на него покушении.

По его словам, было несколько сценариев устранения: убийство на параде 9 мая, нападение на кортеж и атака на загородную резиденцию главы государства.

Как заявил Лукашенко, на уничтожение резиденции заговорщики заложили порядка 10 млн долларов. Еще один миллион должен был пойти на оплату услуг снайпера.

К счастью, как передает БЕЛТА со ссылкой на белорусского лидера, в ряду заговорщиков состоял бравый агент КГБ, спасший ситуацию.

«Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся», - по-отечески похвалил оперативника Александр Григорьевич.