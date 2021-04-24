Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Александр Лукашенко знает очень много о несостоявшемся покушении на себя

Кирилл Савушкин
24 апреля, 2021 18:02
1 мин
Кирилл Савушкин
24 апреля, 2021 18:02
1 мин
Cezary Kowalski/Keystone Press Agency/Globallookpress
Cezary Kowalski/Keystone Press Agency/Globallookpress

Президент Беларуси Александр Лукашенко, продолжая свой, крайне откровенный, разговор с журналистами, поделился подробностями о готовившемся на него покушении.

По его словам, было несколько сценариев устранения: убийство на параде 9 мая, нападение на кортеж и атака на загородную резиденцию главы государства.

Как заявил Лукашенко, на уничтожение резиденции заговорщики заложили порядка 10 млн долларов. Еще один миллион должен был пойти на оплату услуг снайпера.

К счастью, как передает БЕЛТА со ссылкой на белорусского лидера, в ряду заговорщиков состоял бравый агент КГБ, спасший ситуацию.

«Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся», - по-отечески похвалил оперативника Александр Григорьевич.

Поделиться
ТЕГИ
Александр Лукашенко
Покушение
КГБ
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!