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Политика
Александр Лукашенко знает очень много о несостоявшемся покушении на себя
24 апреля, 2021 18:02
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Cezary Kowalski/Keystone Press Agency/Globallookpress
Президент Беларуси Александр Лукашенко, продолжая свой, крайне откровенный, разговор с журналистами, поделился подробностями о готовившемся на него покушении.
По его словам, было несколько сценариев устранения: убийство на параде 9 мая, нападение на кортеж и атака на загородную резиденцию главы государства.
Как заявил Лукашенко, на уничтожение резиденции заговорщики заложили порядка 10 млн долларов. Еще один миллион должен был пойти на оплату услуг снайпера.
К счастью, как передает БЕЛТА со ссылкой на белорусского лидера, в ряду заговорщиков состоял бравый агент КГБ, спасший ситуацию.
«Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся», - по-отечески похвалил оперативника Александр Григорьевич.
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