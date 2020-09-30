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Александр Лукашенко захотел построить целые жилые кварталы на российском участке

Лилия Караева
30 сентября, 2020 17:54
2 мин
Александр Лукашенко
President.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Брянской области Александром Богомазом захотел показать умение страны строить дома. Он готов возвести на российском участке целые жилые кварталы с нуля.

Белорусский президент заявил, что речь идет о цикле возведения домов: от составления проектов до строительства под ключ. Он заявил, что в ходе стройки готов подключать к проектам российских специалистов.

«При этом мы готовы работать таким образом, чтобы подключать ваших людей. Так, как вы строили для нас атомную станцию, подключая белорусов, которые осваивали технологии и в дальнейшем будут полезны «Росатомстрою» на стройках в других странах», - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь готова сотрудничать с регионом во всех сферах, но при условии, чтобы они «дополняли друг друга, но ни в коем случае не бодались лоб в лоб, не дублировали и тем более не конкурировали», пишет Lenta.ru.

Ранее Лукашенко предложил достроить космодром «Восточный» в Амурской области.

темы
Александр Лукашенко
строительство
Брянская область
дома
2 мин