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Политика

Александр Лукашенко вспомнил «убийства друзей-президентов» и анонсировал громкие факты

Лилия Караева
7 мая, 2021 16:55
2 мин
Лилия Караева
7 мая, 2021 16:55
2 мин
Александр Лукашенко
President.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя дело о попытке госпереворота, анонсировал еще более громкие факты, от которых общество «просто ужаснется». Попутно он вспомнил убийства друзей-президентов, несогласных «с тем курсом, который проводился в мире».

Лукашенко объяснил зарубежное давление и обвинения против человечности в свой адрес попытками раскачать ситуацию для чего-то более серьезного. Тут же он вспомнил о событиях прошлых лет в Сербии, Ливии, Ираке и судьбе лидеров этих стран.

«Вырезали их. Но сначала надо подготовить общественное мнение. Вот у нас они начали готовить», - сказал глава республики.

Лукашенко считает, что «у них ничего не получится».

«Я человек опытный в политике, я видел многое, видел страшное, видел хорошее. Видел убийства моих друзей-президентов, потому что они не были согласны с тем курсом, который проводился в мире. Я всего этого насмотрелся и могу сделать соответствующие выводы: нам надо как никогда быть едиными и держаться друг за друга», - объяснил он. Слова президента приводит Tut.by.

Лукашенко сообщил о готовящемся госперевороте 17 апреля. По данным президента, планировалось покушение на него и сыновей.

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