Александр Лукашенко вспомнил о победе Тихановской на выборах
Власти Беларуси должны сделать всё, чтобы защитить рядовых белорусов от «беглых предателей и их западных спонсоров-кураторов», который «вымаливают» санкции против республики. На сегодняшний день всем уже стало ясно, президентские выборы 2020 года выиграл нынешний президент, а не оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Об этом заявил глава Беларуси Александр Лукашенко в ходе совещания по противодействию санкциям.
По словам белорусского президента, он сам внимательно следит за публикациями в российских, белорусских и западных СМИ и они подтверждают его победу на выборах.
«В Беларуси западники провели социологические исследования, в результате которых белорусы однозначно заявили, что никакая Тихановская выборы не выигрывала никогда», - подчеркнул Лукашенко.
Он добавил, что действующий глава республики «однозначно победил», передаёт пресс-служба Лукашенко.