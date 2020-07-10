Александр Лукашенко возрождает «пятилетки» и плановое производство

Политика

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Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил минский завод «Атлант». На встрече президент прокомментировал нынешние экономические достижения страны и заявил о пользе «пятилеток» и планового производства.

Лукашенко сообщил, что план по постройке завода «Атлант» был успешно выполнен и отметил важность планирования.

«На пятилетку мы прогнозируем. А сейчас будем планировать. Потому что план — это закон. Когда планировали, запланировали за два года завод «Атлант» построить и построили», - заявил лидер Беларуси - «Будем и пятилетки планировать, как раньше. И пятилетний план станет просто законом. Пропишем все, что нужно делать».

Одним из важнейших направлений следующей «пятилетки» Лукашенко назвал импортозамещение. Президент ожидает, что Беларусь, совместно с партнерами из Китая, выпустит «свой электрический автомобиль».

Нынешний план на пятилетку провален досрочно, как и предыдущие, отмечает ИА REGNUM.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что не допустит погружение Беларуси в «пучину» коррупции.