Александр Лукашенко: С таким «другом» и врагов не надо

Будни союзного государства России и Белоруссии все больше похожи на военные сводки. Пусть и экономического в основном характера. И если в предыдущие 20 лет существования союза периодические обострения неизменно заканчивались примирением, то новая фаза перманентного конфликта может стать фатальной.

Внешняя сторона вопроса выглядит как очередной спор на энергетическую тему. Белоруссия обвинила Россию в поставках некачественной нефти на свои НПЗ.

В ее составе обнаружили органический хлор. Из-за этого Минск приостановил поставки светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии. Самим, мол, теперь не хватает

Однако проблема низкого качества российской нефти была и раньше. Но тогда на нее закрывали глаза, так как сумма бонусов от нормальных отношений с Россией перекрывала издержки. Теперь же Минск намерен перестать уповать только на Москву и закупать нефть на мировом рынке через терминал в Прибалтике, либо нефтепровод, проходящий через Украину.

Вдобавок ко всему Россия не ответила на предложение Белоруссии провести до 30 апреля переговоры о цене на газ. Лукашенко уже напрямую связывает нефтегазовый вопрос с судьбой союзнических отношений двух стран. «Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор», – заявлял он.

Игры вокруг энергоносителей — следствие принципиального изменения подхода Москвы к своему ближайшему партнеру. Дело в том, что российский налоговый маневр в нефтяной сфере лишил Белоруссию прибыли от продажи на запад нефтепродуктов, выработанных из дотируемой Россией нефти.

Благодаря этой «халяве» белорусский бюджет зарабатывал до 2 млрд долларов в год

Теперь это благословенное для союзника время закончилась. Как и другие, убыточные для России схемы сотрудничества. И случилось это во многом благодаря новому послу России в Белоруссии Михаилу Бабичу, которого Владимир Путин назначил также своим специальным представителем.

Новый Грибоедов

Несмотря на относительно короткий срок пребывания в должности посла, список достижений Бабича внушителен. Помимо ликвидации «нефтяного офшора», Бабич поднял на государственный уровень тему контрабандных поставок через Белоруссию в Россию «санкционки». В ФСБ даже создали специализированный отдел. Перекрытие канала встанет соседям в сотни миллионов долларов.

Также, новый посол подвел баланс экономических отношений двух стран, подсчитав полный объем российских прямых и косвенных преференций Белоруссии: кредиты, налоговые льготы, субсидии на энергоносители и т. д. Теперь Москве стал очевиден масштаб потерь. Цена особых отношений, «дружбы» с Белоруссией стала понятной.

Была проведена ревизия всех двусторонних договоров за период союзного государства. Выяснилось, что большая их часть либо не выполнена, либо выполнена не до конца.

Это позволило сформулировать такие предложения по дальнейшей интеграции двух стран, спорить с которыми трудно, если не невозможно. Лукашенко, якобы, в бешенстве

К тому же, Бабич начал выстраивать прямые отношения с местными значимыми персоналиями, актерами и гражданским обществом. Через голову президента. То есть то, что делают американские послы в Москве, регулярно приглашая разного рода оппозицию в Спасо-Хаус. А это уже чисто политическая игра, болезненно воспринимаемая Минском.

Но самое главное - активность Бабича в русском вопросе. Посол провел фотофиксацию реального наступления на русский язык в Белоруссии. Так, уличных надписей на русском стало вдвое меньше, чем на английском и на четверть меньше, чем на китайском. Если вспомнить, как официальный Минск поощряет теперь местных националистов — например, празднования Дня воли, картина получается красноречивая. Не далек тот час, когда праздник назовут днем свободы от России.

Столь мощный экономический и политический накат Бабича резко контрастирует с позицией и манерой ведения дел предыдущего посла России Александра Сурикова. Этот бывший алтайский губернатор, по данным СМИ, имевший личные экономические интересы в стране пребывания, служил, скорее, МИД Белоруссии, чем России. Так, Суриков одобрил арест собкоров российских изданий Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина, которых в итоге отправили в СИЗО. Кроме того, Суриков поддержал популяризацию в Белоруссии национального языка в ущерб русскому. Но ведь он не белорусский, а российский чиновник.

Неудивительно, что столь крутой разворот российской позиции на белорусском направлении встревожил Батьку не на шутку

«Подающий надежды бухгалтер» - так назвали российского посла в Минске. Москва на оскорбление всерьез не ответила. Поговаривают, что Бабич вызывает раздражение и на Смоленской площади, так как наглядно показывает как надо защищать национальные интересы страны. Просто новый Грибоедов какой-то.

Так или иначе, Лукашенко потребовал отзыва российского посла, сообщает авторитетный телеграм-канал «Незыгарь» со ссылкой на источник в администрации президента. Наблюдатели уже гадают, на что Кремль может разменять такую уступку Лукашенко. Называются отставка премьера Белоруссии Макея, признание Крыма или назначение Бабича на пост главы Союзного государства, вместо Рапоты. Все три варианта звучат как маловероятные, а значит Бабич может остаться послом.

Но может и не остаться. Сколько уже раз Россия отказывалась от жесткого преследования своих национальных интересов, в том числе будучи на волне успеха, в угоду разного рода «партнеров». Например, признала по просьбе Франции и Германии легитимность выборов Порошенко 2014 года и не признала легитимность народных республик Донбасса. Не наступим ли мы опять на эти грабли?

Нельзя наступить. Дать слабину сейчас, когда Москва впервые получила арументированное преимущество, означает стратегическое поражение в деле союзной интеграции.

Лукашенко поймет, с кем имеет дело и старая песня начнется с начала

В итоге через годы ползучего литвинства Россия потеряет Белоруссию окончательно, как потеряла Украину.

Ложка меда в бочку дегтя

Правда, в деле принуждения Батьки к честным взаимовыгодным отношениям есть одно «но». И весьма существенное, учитывая происходящее в России за последний год обрушение социального государства. Пенсионная реформа, воспринимаемая многими как людоедская, перманентный рост налогов и сборов с населения, неудачная борьба с бедностью, увы, создают России репутацию государства для олигархов и сверхбогатых.

В результате утверждениям Лукашенко о том, что российский бизнес стремится скупить Белоруссию за копейки трудно не поверить. Так не отдадим же свой суверенитет никому и никогда, продолжает Батька и находит отклик как в душах русских людей по обе стороны границы. Да Лукашенко популист, но в Белоруссии действительно существует социальное государство. В этих условиях считать его неким злом и бороться с ним трудно. Пусть даже и за свою страну.

Созданная и поддерживаемая Лукашенко система сглаживает то неравенство, к которому мы так уже привыкли в России

Даже после недавнего кризиса средняя зарплата в республике не сильно отличается от среднероссийской. Однако, у нас эта цифра зачастую получается с учетом астрономических зарплат начальства и благодаря регионам-лидерам. В Белоруссии же всё ровнее, а значит человечнее.

А на фоне российского пенсионного социал-дарвинизма последний указ Батьки о повышении старикам с 1 мая пенсий на 6 процентов (при отсутствии повышения пенсионного возраста) и вовсе выглядит образцом заботы о благе нации. Увы, у нас это давно не так. Так не следует ли России, требуя от союзника изменений, попробовать измениться и самой? Стать ближе к простым людям. Тогда и сближаться будет проще.

Автор: Сергей Аксенов