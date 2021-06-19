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Политика
Александр Лукашенко силой речи развернул украинские самолеты
19 июня, 2021 14:11
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President of Russia/via Globallookpress.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о том, что Минск перестает принимать самолеты из Украины. Ранее на подобный шаг в отношении Минска пошел Киев.
Поводом для данных решений стала посадка рейса Ryanair в столице республики и последующее задержание Романа Протасевича, передает Радио Sputnik.
Запрет со стороны Украины вступил в силу 29 мая. Помимо ограничения авиасообщения, самолеты республик также не могут использовать воздушное пространство друг друга.
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