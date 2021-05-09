Александр Лукашенко рассказал для чего нужны флаг и герб Беларуси

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко, в ходе торжественного чествования государственных флага и герба, выступил с речью, в которой расказал о необходимости растить детей на «этом клочке земли».

По его словам, нужно забыть «не нужное никому противостояние» и признать, что другой земли у белорусского народа не будет.

Как сообщает TUT.BY, Лукашенко упомянул и отсутствовавших на бенефисе его мудрости оппонентов. Президент высказал уверенность в том, что белорусы никому не должны отдавать и дарить свою землю, а герб и флаг являются залогом этого понимания.

Вспомнил президент и ветеранов: «Они помнят „барацьбітоў“ за народную свободу с бчб-повязками на рукавах, которые мало чем отличались от фашистских карателей, а порой превосходили их по жестокости».