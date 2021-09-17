Александр Лукашенко призвал «решительно и последовательно» избавляться от доллара США
Страны, которые опираются только на доллар США, оказываются в уязвимом положении. Поэтому при международных сделках необходимо переходить от американской валюты к использованию национальных валют. Об этом в ходе заседания членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Он отметил, что Минск «решительно и последовательно» поддерживает идеи о расширении использования национальных валют в торговле и финансах.
При этом президент подчеркнул, что использующие «одну известную всем валюту» страны уязвимы, а использование доллара несет угрозу нацбезопасности.
«Это не просто лишает нас конкурентных финансовых и экономических преимуществ, но и угрожает национальной безопасности», - заявил он.
Лукашенко добавил, что американская валюта все чаще используется в качестве «оружия», передаёт «Белта».