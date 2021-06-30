Александр Лукашенко принял новый указ против журналистов и свободы слова
Лидер Беларуси Александр Лукашенко принял новый указ, касающийся деятельности журналистов. Теперь специально созданная им в 2017 году Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере в республике начнёт реагировать на СМИ, распространяющие сведения, которые могут нанести вред национальным интересам РБ.
Согласно принятому документу, комиссия в случае необходимости сможет принимать решения о наличии «вредных» для Беларуси данных, опубликованных, в том числе, на страницах зарубежных СМИ, а также сетевых изданий, передаёт Sputnik Беларусь.
К каким именно мерам будет прибегать комиссия при выявлении соответствующих сведений, в указе не уточняется. Вероятнее всего, это может привести к прекращению деятельности издания или ограничению доступа к СМИ.
Ранее Министерство внутренних дел Беларуси потребовало признать популярное местное СМИ экстремистским за нелюбовь к главе государства Александру Лукашенко.