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Политика
Александр Лукашенко приедет в Москву поговорить с Владимиром Путиным
14 мая, 2022 11:39
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет двусторонние переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Двусторонние переговоры российского и белорусского лидеров пройдут 16 мая в ходе визита Лукашенко в Москву на саммит ОДКБ.
Мероприятие приурочено к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания ОДКБ.
Путин и Лукашенко обсудят актуальные вопросы в регионе и мире и меры реагирования на возникающие вызовы и угрозы, пишет «РИА Новости».
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