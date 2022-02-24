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Политика
Александр Лукашенко представил себе, что «завтра нет России»
24 февраля, 2022 21:37
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President of the Republic of Bel/XinHua/Global Look Press
Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая перед журналистами, предложил им представить себе, что «завтра нет России».
Представьте, что Россия «потерпела поражение, крах и прочее» - Беларуси не будет мгновенно, заявил Лукашенко.
По словам Лукашенко, если вдруг Украина войдет в НАТО и нацелится против России, то, «тренироваться будут» на Беларуси.
Он отметил, что выдвигаемые Россией требования по гарантиям безопасности, напрямую касаются Беларуси.
«Жизненно важно», - подчеркнул президент Беларуси, сохранить Россию. «Эту мощную, богатую ресурсами страну. Это в наших интересах», - приводит его слова телеграм-канал «Пул Первого».
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