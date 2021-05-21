Александр Лукашенко предложил серьезное политическое решение по дедолларизации

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета предложил «серьезное политическое решение». Он призвал отказаться от расчетов в долларах во внутренней торговле углеводородами.

«Уверен, пришло время для принятия в ЕАЭС серьезного политического решения по дедолларизации внутренней торговли углеводородами», - сказал глава республики. Его слова приводит БелТА.

Лукашенко объяснил необходимость дедолларизации потребностью развивать общее платежное пространство союза и стимулировать переход к расчетам в национальных валютах.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предложил Китаю вместе отказаться от доллара и объяснил, почему это нужно сделать.