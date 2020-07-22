Александр Лукашенко предложил белорусам погулять по росе босиком

Политика

Фото: пресс-служба президента Беларуси

Жителям Белоруссии нужно изменить свой образ жизни и быть ближе к земле, считает президент страны Александр Лукашенко.

По его словам, тогда граждане будут здоровее и лучше себя чувствовать. Он отметил, что владельцы приусадебных участков летом должны приезжать в отпуска именно туда. «Походите босиком, даже если вы живете на девятом этаже. Выйдите утром. Вот подумайте, вы по росе когда ходили в последний раз? Половина не помнит. А это все надо», — сказал глава государства.

Лукашенко отметил, что прогулка по росе голыми ногами — это самое лучшее лекарство, сообщает агентство «Белта».

Ранее Лукашенко рассказал, что собирается в ближайшие пять лет возродить «неперспективные деревеньки» за счет передачи гражданам в собственность свободных участков земли. Он пообещал, что их стоимость будет «совсем символической».

По мнению Лукашенко, белорусы должны стремиться к покупке участков. Он отметил, что во время пандемия стало понятно: «у кого есть небольшой участок, дача — это было спасение для стариков». Участки можно использовать, чтобы выехать туда на выходные и вывезти детей.

Кроме того, идея позволит развивать малые города и обеспечить равномерное развитие страны. Лукашенко констатировал, что в первые годы президентства все ресурсы вкладывались в Минск.

«Хорошо, чтобы у каждого горожанина был свой клочок земли. Это мы будем продвигать активно в предстоящую пятилетку», — приводит его слова Lenta.ru.