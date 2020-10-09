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Александр Лукашенко похвастался спасением Светланы Тихановской

Кирилл Савушкин
9 октября, 2020 17:05
1 мин
Photo
Flickr

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал очередное заявление о своем оппененте на выборах Светлане Тихановской.

По его словам, она обращалась к нему, когда настала необходимость покинуть республику. Когда же президент выполнил просьбу, Тихановская благодарила его и «плакала на его шее».

Как пишет «Белта», данное заявление было сделано в ходе оперативного совещания. Кроме того Лукашенко заявил о выделении Тихановской 15 тысяч долларов для возможности прожить за границей.

Президент, помимо прочего подчеркнул: «Та гражданка Белоруссии и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что президент Белоруссии ее спас».

темы
Александр Лукашенко
Беларусь
Светлана Тихановская
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