Александр Лукашенко оценил потери Беларуси из-за решения Запада в авиасфере
Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил ущерб для Минска после решения Запада избегать полетов над республикой.
Комментируя ситуацию в авиасфере, глава государства заявил, что другие страны потеряют из-за ограничений гораздо больше, чем Беларусь. Для республики ущерб окажется незначительным. Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».
«... Государственный бюджет недополучит какие-то копейки в связи с тем, что они не хотят летать над нашей территорией», - процитировало президента издание «СБ. Беларусь сегодня».
Страны поочередно стали отказываться от использования воздушного пространства страны после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске. Лукашенко, в свою очередь, заявлял, что действовал законно, отдав приказ посадить борт.