Александр Лукашенко останется без вакцины от коронавируса

Политика

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Беларуси контролируемая. Уровень заболеваемости даже ниже спрогнозированного ранее. Кроме того, республика производит достаточный объём вакцин от инфекции. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко отметив, что сам он останется без прививки от коронавируса.

«Мы ждали, говорили об этом, что будет новая, третья, волна (коронавируса). Мы ждали большей волны. Я думаю, Пиневич (глава Минздрава Беларуси - прим.) сказал уже об этом, что мы ожидали в полтора раза выше подъем», - заявил Лукашенко.

По его словам, в республике производится достаточный объем вакцин «для того, чтобы хотя бы обезопасить на время людей».

«На полгода, 6-8 месяцев. Мы не знаем, в течение какого срока вакцина будет действовать. То, что она действует и предохраняет людей на какой-то период, — это точно«, - подчеркнул президент.

Он добавил, что COVID-19 «активизирует» хронические болезни, в связи с чем белорусам следует внимательнее следить за своим здоровьем. При этом питаться следует отечественными продуктами.

«Учитывая, что мы постоянно будем жить с этими вирусами, не знаю, какие будут, нам надо взяться за себя и за свою жизнь. Больше работать, нормально питаться, - рассказал глава республики. - Сколько раз говорил: свое надо есть, из нашей земли, а не какое-то заморское. То есть надо браться за свой образ жизни».

Между тем, сам Лукашенко ставить себе прививку от коронавируса не собирается, передаёт «БелТА». Он объяснил это тем, что в его крови пока достаточное количество антител после ранее перенесенной болезни. Он также подчеркнул, что никогда в жизни не делал прививки и от гриппа.