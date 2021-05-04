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Политика

Александр Лукашенко не выдержал бездействия США и ЕС и перешел на обзывательства. А зря

Антон Мельников
4 мая, 2021 17:50
3 мин
Антон Мельников
4 мая, 2021 17:50
3 мин
Youtube / Информационное агентство БелТА
Youtube / Информационное агентство БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз не помогли республике в борьбе с коронавирусом, хотя к этому призывала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Организация Объединённых Наций (ООН). Поэтому он считает их «последними мерзавцами». Об этом белорусский лидер заявил в ходе встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.

«Огромные деньги мы затратили (на борьбу с коронавирусом – прим.). Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Они же ничем не помогли нам, абсолютно, - заявил Лукашенко. - Хотя и Всемирная организация здравоохранения, и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то и прочее».

Кроме того, вместо помощи, по словам белорусского президента, Запад мешает усилиям властей республики нормализовать ситуацию с вирусом.

«Ну, не помогли и не надо, не просим мы их. Нет, надо же завинтить гайки, надо ухудшить здесь ситуацию», - приводит его слова «ТАСС».

Между тем, белорусское издание TUT.BY обратилось за комментарием в представительство ЕС в Беларуси. Там сообщили, что, в рамках спонсируемого Евросоюзом проекта «Солидарность во имя здоровья», в республику были поставлены средства защиты и медоборудование на сумму не менее 3,8 млн долларов.

В пример представительство ЕС привело поставку гуманитарного груза в июне 2020 года. Тогда республике было передано порядка 3,6 млн средств индивидуальной защиты, среди них маски, респираторы, защитные очки и щитки, и другие медицинские принадлежности. Поставка была оплачена из средств Европейского союза.

Также TUT.BY приводит в пример апрельскую поставку кислородных масок, аппаратов для высокопотоковой назальной оксигенотерапии и экспресс-тесты для выявления коронавируса. Сумма переданных принадлежностей и аппаратов составила 850 тысяч долларов. Её оплатил проект «Солидарность во имя здоровья».

Во время передачи гуманитарного груза глава представительства ЕС союза в республике Дирк Шубель сообщил, что Беларусь продолжит получать помощь, а «суммарный объем поставленного в республику оборудования уже составил 5,3 миллиона долларов», передаёт TUT.BY.

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