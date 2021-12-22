Александр Лукашенко нашел точку давления на разругавшуюся с ним страну
В ответ на запрет поставок через Клайпедский порт, Беларусь может запретить Литве возить через свою территорию грузы из Украины. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Он отметил, что вопрос транзитных перевозок Евросоюза через белорусскую территорию уже «набил оскомину». При этом ЕС забывает о том, что через республику проходит взаимный товарооборот стран ЕС и их партнёров. Так, по словам Лукашенко за 2021 год товарооборот Украины с Литвой через белорусскую границу составил около 3 млн тонн. В этом смысле у Минска есть большой потенциал для того, чтобы дать ответ на «всю эту литовскую чехарду по Клайпедскому порту».
Лукашенко подчеркнул, что при закрытии транзита грузы в Литву из Украины придётся отправлять по другу пути, что приведёт к кратному росту издержек.
«Я не понимаю, чем литовцы думают, напирая на нас. Мы закроем этот транзит, пускай ездят через Германию или попробуют через Польшу - будет в три раза дороже», — приводит слова Лукашенко «ТАСС».
Ранее в Литве уже вспыхнул скандал из-за Беларуси. Литовской компании пришлось продолжить транспортировку продукции белорусского предприятия «Беларуськалий», несмотря на ввод санкций против него. Ряд высокопоставленных чиновников Литвы выразили готовность покинуть свои посты.