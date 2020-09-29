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Александр Лукашенко на форуме клонил к теме слияния с Россией

Лилия Караева
29 сентября, 2020 12:26
1 мин
Александр Лукашенко
Flickr

Президент Беларуси Александр Лукашенко в выступлении на пленарном заседании VII Форума регионов двух стран заявил, что государствам «только вместе, сообща» удастся добиться высоких результатов. Он назвал саммит значимым для продолжения диалога, начатого с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 14 сентября.

Лукашенко счел саммит важным шагом к «укреплению добрососедства и развитию сотрудничества» между «братскими народами».

«Сегодняшний саммит важен для Союзного государства как продолжение диалога, который мы с президентом Российской Федерации начали во время встречи в Сочи в сентябре текущего года», - сказал Лукашенко.

Он напомнил, что формат регионального взаимодействия очень эффективен: за последние 6 лет подписано более 300 соглашений, заключено контрактов на сумму более 2 млрд долларов США, пишет Lenta.ru. Лукашенко заявил, что нацелен на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество с Россией.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскрыл сценарий вхождения Беларуси в состав России.

темы
Россия
Александр Лукашенко
слияние
1 мин