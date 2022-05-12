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Политика
Александр Лукашенко летит к Владимиру Путину на беседу тет-а-тет
12 мая, 2022 15:54
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President.gov.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетит в Москву, где встретится с главой России Владимиром Путиным. Это будет их четвертая встреча с начала года.
О поездке сообщает Telegram-канал Пул Первого. На 16 мая назначен саммит ОДКБ. Он посвящен 30-летию объединения.
«Но самое интересное будет как всегда в кулуарах и беседах в формате тет-а-тет», - уверены авторы канала.
Путин и Лукашенко встречались в апреле на космодроме «Восточный». Их переговоры продлились почти три часа.
6 мая Лукашенко объявлял, что скоро встретится с Путиным. Кремль подтвердил, что в один день состоятся и переговоры президентов, и общение в формате саммита.
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