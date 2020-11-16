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Александр Лукашенко хочет передать 80% своих полномочий

Марьям Ибрагимова
16 ноября, 2020 12:28
2 мин
Фото: BELTA.BY
Фото: BELTA.BY

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что в 2021 году он передаст большую часть своих полномочий парламенту и правительству страны. Лидер государства объяснил свое решение, сославшись на требующих перемен жителей республики.

По его мнению, белорусы слишком зациклены на президенте и его полномочиях. Лукашенко обсудил этот вопрос с руководством парламента. Оказалось, что для передачи 70-80% полномочий главы страны парламенту и правительству, не нужно вносить огромное количество изменений в Конституцию.

«Все вопросы, которые вы вынесли на сотне страниц президенту, лежат в плоскости парламента и правительства. Вот давайте их и решайте, как в цивилизованном обществе», – цитирует в Telegram-канале Лукашенко БелТа.

Он добавил, что в Беларуси вполне могла бы существовать такая система, при которой решение о принятии законопроекта будет выносить парламент, а президент страны, в свою очередь, станет лишь подписывать документ.

«Я и сказал, что готов вас слушать, но принимать решение будете вы», – заключил он.

В начале 2021 года, предположительно в январе-феврале, в стране состоится Всебелорусское народное собрание. К тому времени Лукашенко обещает уже распределить свои полномочия.

темы
Александр Лукашенко
Беларусь
президент
полномочия
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