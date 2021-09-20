Александр Лукашенко хочет «не напрягаясь» провести референдум по изменению Конституции
Представителям белорусских властей следует готовиться к референдуму по изменению Конституции республики. Им придётся «убеждать людей», однако, особенно «напрягаться» не понадобится. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Он напомнил, что «впереди» у властей республики референдум и чиновникам вертикали власти в этот период придется «нелегко»
«Нам придется проводить его [референдум], убеждать людей, хотя напрягаться мы особо не будем», - отметил Лукашенко.
Лукашенко убеждён, что будет достаточно лишь рассказать гражданам республики о грядущих изменениях.
«Мы просто людям расскажем, какие перемены нас ждут в связи с изменением Конституции, чтобы нас не упрекнули, что мы тут удерживаем дико власть посиневшими руками, как я часто говорю, и вот под себя делаем эту Конституцию», - заявил президент.
Он отметил, что власти совершенно не собираются делать Конституцию «под себя» и референдум будет проведён, как было обещано, передаёт Zerkalo.io.