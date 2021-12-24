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Политика
Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся в Петербурге накануне Нового года
24 декабря, 2021 15:30
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Kremlin Pool/via Globallookpress.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибудет с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Визит в Россию запланирован на 28-29 декабря.
28 декабря Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ. В декабре исполнилось 30 лет со дня образования содружества. Будут обсуждаться актуальные проблемы и меры для дальнейшего повышения эффективности сотрудничества.
29 декабря состоится встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, пишет БЕЛТА.
Беларусь грозит Европе перекрытием поставок российского газа.
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