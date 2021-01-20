Александр Лукашенко и Владимир Путин провели первые в этом году переговоры

Политика

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Пресс-служба Кремля сообщает, что они обсудили сотрудничество в рамках Союзного государства, а также меры противодействия распространению COVID-19.

«Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в контексте взаимодействия в рамках Союзного государства», - сообщила пресс-служба.

В Кремле отметили, что президенты затронули тему «противодействия распространению коронавирусной инфекции»

«ТАСС» отмечает, что это первые переговоры Путина и Лукашенко в 2021 году. Последний раз президенты общались в ноябре 2020 года.