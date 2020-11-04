Александр Лукашенко и Владимир Путин снова общались по телефону

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Белорусский президент Александр Лукашенко и глава России Владимир Путин провели телефонные переговоры. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого», который называют приближенным к властным кругам Беларуси.

По данным источника, переговоры уже завершились. О чём именно общались президенты в этот раз – не сообщается. В ближайшее время ожидаются подробности разговора.

«Телефонный разговор Лукашенко и Путина завершился только что. Ждем подробности», — сообщили в «Пуле первого».