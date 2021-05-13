Александр Лукашенко готов встать на защиту интересов сразу двух стран

Политика

Во Дворце Независимости в Беларуси прошла церемония вручения верительной грамоты от нового российского посла президенту Александру Лукашенко.

Принимая документ, Лукашенко отметил, что Россия и Беларусь имеют тесные и прочные связи во всех сферах деятельности и что до половины общего объема внешней торговли республики приходится именно на российскую сторону.

Также президент подчеркнул, что российско-белорусские отношения выстраиваются не против кого бы то ни было, но государства готовы ответить на вызовы от других стран.

«И пусть наши отношения с Российской Федерацией никого не напрягают, - заявил белорусский президент. - Но если кто-то посмеет бросить нам вызов - России, или Беларуси, или одновременно России и Беларуси - вы знаете, что мы ответим»,

Он добавил, что Россия и Беларусь всегда находили взаимовыгодные решения и убежден, что в будущем будет также, сообщила пресс-служба президента.