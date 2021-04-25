Александр Лукашенко: Это был трамплин для нападения на Россию

Политика

Александр Лукашенко заявил, что в случае госпереворота в Беларуси войска НАТО вторгнутся в Смоленск с территории республики.

«[Оппозиция Беларуси хочет] попросить ввести войска НАТО на территорию Беларуси и выстроить их на восточной границе у Смоленска. Это был трамплин <…> для нападения на Россию», — цитирует РБК Лукашенко.

Начало вторжения в Россию является основной целью тех, кто стремится к насильственной смене власти в стране, считает Лукашенко. По его словам, для этого оппозиции нужно всего лишь взять власть на одни сутки.

Ранее Лукашенко заявил, что на него готовили покушение и предлагали за убийство президента 10 млн долларов.