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Александр Лукашенко дал совет президенту Франции

Кирилл Савушкин
27 сентября, 2020 20:09
1 мин
Photo
Flickr

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на призыв французского лидера Эммануэля Макрона уйти в отставку.

Лукашенко посоветовал коллеге «поменьше смотреть по сторонам» и заняться внутренними делами собственной страны.

О словах белорусского президента сообщает агентство БелТа. По словам Лукашенко, Макрон, «следуя собственной логике», должен был сложить с себя полномочия еще два года назад, во время протестов «желтых жилетов».

темы
Александр Лукашенко
протесты
Эммануэль Макрон
1 мин