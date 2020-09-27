Александр Лукашенко дал совет президенту Франции

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Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на призыв французского лидера Эммануэля Макрона уйти в отставку.

Лукашенко посоветовал коллеге «поменьше смотреть по сторонам» и заняться внутренними делами собственной страны.

О словах белорусского президента сообщает агентство БелТа. По словам Лукашенко, Макрон, «следуя собственной логике», должен был сложить с себя полномочия еще два года назад, во время протестов «желтых жилетов».