Новости Политика
Политика
Александр Лукашенко дал совет президенту Франции
27 сентября, 2020 20:09
1 мин
Flickr
Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на призыв французского лидера Эммануэля Макрона уйти в отставку.
Лукашенко посоветовал коллеге «поменьше смотреть по сторонам» и заняться внутренними делами собственной страны.
О словах белорусского президента сообщает агентство БелТа. По словам Лукашенко, Макрон, «следуя собственной логике», должен был сложить с себя полномочия еще два года назад, во время протестов «желтых жилетов».
1 мин