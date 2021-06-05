Александр Аузан: Россия и Беларусь должны поменять конституции
В России и Беларуси система права не способствует развитию креативной экономики, заявил на Петербургском международном экономическом форуме декан экономического факультета МГУ им. М. Ломоносова Александр Аузан.
«Года два назад белорусы рассказали мне, как сильно продвинулись на „креативном“ пути. В ответ я спросил, изменили ли они конституцию, иначе ничего не получится. Дело в том, что для инновационной среды лучше всего иметь английское право и английский суд», - считает эксперт.
Эксперт привел в пример Казахстан, поскольку страна похожа на Россию и Беларусь по структуре экономики.
«В этом отношении мы резко отстали от Казахстана, который изменил конституцию и таким образом сделал у себя „Гонконг“. Английское право позволяет казахам создавать инструменты для креативной индустрии и защитить право собственности. А мы здесь этого не можем сделать», – сказал Александр Аузан.
Эксперт предупредил, что сейчас за человеческий капитал будет очень возрастать конкуренция, так как человеческие мозги очень «мобильны», пишет «Росбалт».