Акции в поддержку Навального по всей стране проходят в обстановке тотального беспредела

Политика

Сегодня, 31 января, по призыву штаба Алексея Навального политически активные россияне вновь вышли на акции в поддержку оппозиционного политика. В настоящий момент в Москве на Сухаревской площади проходят массовые задержания, в том числе журналистов.

Изначально акция протеста планировалась на Лубянке, но центр города перекрыли, и команда Навального перенесла точку сбора. В Челябинске на несогласованных акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального прошли жесткие задержания. На месте работает спецназ — людей выдергивают из толпы, используют дубинки, ведут в автозаки, сообщает Znak со ссылкой на очевидцев.

В Екатеринбурге, по данным активистов, вышли порядка семи тысяч человек. Между тем полиция сообщала лишь о 2 тыс. участников. В Перми ОМОН вытеснил митингующих с площади, активистов с российскими флагами задержали. В акции участвуют три-четыре тысячи человек. Перед митингами в Кургане центральная площадь была оцеплена полицией, Росгвардией, казаками и военными.