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Политика
Активность боевиков в Афганистане вызвала беспокойство в Москве
7 октября, 2021 16:49
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MFA Russia/via Globallookpress
В Афганистане отмечается рост активности базовиков «Исламского государства»*. Это вызывает обеспокоенность и требует дополнительных мер от афганских властей. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Мы обеспокоены ростом активности террористической группировки ИГИЛ* в Афганистане», - сообщила представитель МИД в ходе брифинга.
На фоне активности боевиков Москва призывает власти Афганистана предпринять дополнительные шаги по обеспечению безопасности дипломатической миссии России в этой стране, передаёт «ТАСС».
*признано террористической организацией, запрещена в РФ
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