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Политика
Сергей Аксенов о реакции Киева на Крым: «Радуются по поводу любого несчастного случая»
20 июня, 2021 10:49
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Kremlin Pool/Global Look Press
Реакция Украины на подтопления в Крыму - это бессильное злорадство, считает глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, на Украине рады любому негативу, который связан с полуостровом и назвал это «бессильным злорадством» с их стороны.
«Они радуются по поводу любого несчастного случая, любого события, которое происходит в негативном ключе», - сказал Аксенов.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов высказался о ситуации с подтоплениями в Крыму, пишет «Московский комсомолец».
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