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Аккаунт издания в Instagram «похоронили» после выхода расследования про жен Кадырова

Лилия Караева
30 апреля, 2021 17:58
1 мин
Лилия Караева
30 апреля, 2021 17:58
1 мин
Рамзан Кадыров
Vk.com/ramzan

Аккаунту издания «Проект» в Instagram присвоили статус умершего пользователя. Это означает, что кто-то предоставил соцсети подтверждение о «смерти» проекта. Цель достигнута - издание не может ничего публиковать в Instagram.

Теперь на странице отображается надпись «Светлая память». О ситуации «Проект» рассказал в своем Telegram.

Уведомление о присвоении статуса пришло 30 апреля. Издание обратилось к администрации Instagram для аннулирования статуса.

Отмечается, что «этот сюр» не прекращается с момента выхода расследования о женах главы Чечни Рамзана Кадырова. На сайт совершались ddos-атаки, был заболкирован ролик на YouTube, на издание жаловались в TikTok.

В начале апреля сообщалось, что у Кадырова нашли «вторую жену». Речь шла о 30-летней чеченке Фатиме Хазуевой.

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