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Аккаунт Дональда Трампа для онлайн-трансляций разблокировали

Дмитрий Байков
14 июля, 2020 15:02
1 мин
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фото: Flickr

Аккаунт президента США Дональда Трампа для онлайн-трансляций Twitch разблокировали, но при этом удалили «разжигающие ненависть» видео.

«Разжигание ненависти не допускается на Twitch. В соответствии с нашей политикой канал президента Трампа был временно заблокирован за высказывания в прямом эфире. Нарушающий правила контент удалён», — сообщил представитель Twitch.

Причиной блокировки стали несколько видео, в которых президент США назвал мексиканских иммигрантов «насильниками» и обвинил их в ввозе в страну наркотиков.

Также у сервиса были претензии к «проявлению ненависти» и расистским комментариям Трампа в записи недавнего митинга в Талсе (Оклахома), сообщает телеграм-канал «RT».

Ранее Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в предстоящие выборы в Соединённых штатах и пригрозил строго регулировать или вовсе «закрыть» социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов.

темы
США
политика
Дональд Трамп
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