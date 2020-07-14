Аккаунт Дональда Трампа для онлайн-трансляций разблокировали

Политика

фото: Flickr

Аккаунт президента США Дональда Трампа для онлайн-трансляций Twitch разблокировали, но при этом удалили «разжигающие ненависть» видео.

«Разжигание ненависти не допускается на Twitch. В соответствии с нашей политикой канал президента Трампа был временно заблокирован за высказывания в прямом эфире. Нарушающий правила контент удалён», — сообщил представитель Twitch.

Причиной блокировки стали несколько видео, в которых президент США назвал мексиканских иммигрантов «насильниками» и обвинил их в ввозе в страну наркотиков.

Также у сервиса были претензии к «проявлению ненависти» и расистским комментариям Трампа в записи недавнего митинга в Талсе (Оклахома), сообщает телеграм-канал «RT».

Ранее Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в предстоящие выборы в Соединённых штатах и пригрозил строго регулировать или вовсе «закрыть» социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов.