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Политика
Афганцы бегут от талибов в Узбекистан. Их возвращают обратно
28 июня, 2021 11:47
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Pixabay
Афганские военные и гражданские на фоне наступления талибов несколько раз пытались проникнуть на территорию Узбекистана в последние дни. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны, замглавы его администрации Шерзод Асадов.
Наступление талибов в Афганистане вынуждает сторонников правительства бежать в приграничные регионы и резко ухудшает ситуацию в странах Центральной Азии.
По словам Асадова, после проведения необходимых процедур афганские граждане депортируются на родину. Он отметил, что меняющаяся обстановка на севере Афганистана вызывает беспокойство в соседних странах - Узбекистане и Таджикистане. Пресс-секретарь также напомнил о неприкосновенности узбекской границы, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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