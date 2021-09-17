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Политика
Афганских женщин лишили министерства. Вместо него будет «исламская ориентация»
17 сентября, 2021 19:06
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Youtube / AFGHANISTAN HD
В Афганистане радикальная группировка «Талибан»* ликвидировала министерство по делам женщин. Вместо него учреждено министерство исламской ориентации. Об этом сообщают афганские СМИ.
Издание Khaama Press отмечает, что над зданием министерства уже успели поменять вывеску. Полностью новое исламское ведомство именуется как министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного, отмечает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что талибы не допустят никаких женщин в правительстве Афганистана.
*Группировка «Талибан» признана террористической, её деятельность в России запрещена.
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