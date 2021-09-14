Новости – Политика
Политика
Афганистан может превратиться в базу террористов и стать угрозой для США
14 сентября, 2021 21:57
1 мин
1 мин
Youtube / AFGHANISTAN HD
За год-два боевики «Аль-Каиды»*, вероятно, смогут значительно усилиться в Афганистане. При этом они могут начать представлять угрозу для территории Соединенных Штатов. Такое развитие событий допустил глава разведуправления Минобороны США Скотт Беррье. Об этом стало известно агентству Associated Press.
По данным издания, оценка Беррье была озвучена на конференции по вопросам нацбезопасности и разведки.
Данные об активности «Аль-Каиды»* в регионе отчасти подтвердил замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн. По его словам, Штатам поступают «некоторые данные» о том, что боевики этой группировки, возможно, активизировалась в Афганистане, передаёт «Интерфакс».
* «Аль-Каида» запрещена в РФ, как террористическая организация.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости