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Адвокаты Алексея Навального продолжат борьбу за свободу политика

Антон Мельников
2 февраля, 2021 21:24
1 мин
Антон Мельников
2 февраля, 2021 21:24
1 мин
YouTube / RTVI
YouTube / RTVI

Защита оппозиционера Алексея Навального будет обжаловать реальный срок. Об этом заявила адвокат политика Ольга Михайлова.

«Конечно, мы будем обжаловать», - сообщила госпожа Михайлова.

Ранее Мосгорсуд постановил заменить условный срок Навального на реальный. С учтём уже проведенного в заключении времени, он проведёт в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев.

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Алексей Навальный
приговор
Адвокаты
1 мин
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