Адвокаты Алексея Навального продолжат борьбу за свободу политика

Политика

Защита оппозиционера Алексея Навального будет обжаловать реальный срок. Об этом заявила адвокат политика Ольга Михайлова.

«Конечно, мы будем обжаловать», - сообщила госпожа Михайлова.

Ранее Мосгорсуд постановил заменить условный срок Навального на реальный. С учтём уже проведенного в заключении времени, он проведёт в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев.