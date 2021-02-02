Новости Политика
Политика
Адвокаты Алексея Навального продолжат борьбу за свободу политика
2 февраля, 2021 21:24
1 мин
1 мин
YouTube / RTVI
Защита оппозиционера Алексея Навального будет обжаловать реальный срок. Об этом заявила адвокат политика Ольга Михайлова.
«Конечно, мы будем обжаловать», - сообщила госпожа Михайлова.
Ранее Мосгорсуд постановил заменить условный срок Навального на реальный. С учтём уже проведенного в заключении времени, он проведёт в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев.
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку