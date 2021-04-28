Администрация США нацелилась на «откровенный разговор» по поводу российского ответа на санкции

Политика

Представитель администрации США сообщил, что Вашингтон устроит «откровенный разговор» с Москвой по поводу ответной реакции России на санкции.

По его словам, стороны уже проводили подобные беседы, и Штаты намерены их повторить в ближайшее время.

«Мы пока пытаемся понять в точности, каковы ее (Москвы — прим.) намерения», — отметил представитель белого дома.

Также он отметил, что у Соединенных Штатов нет цели накалить двусторонние отношения, тем не менее, Вашингтон хочет показать российской стороне «какую именно деятельность не хотят терпеть», передаёт РИА «Новости».

Напомним, в середине апреля США приняли новые меры против России, в том числе из страны выслали десять сотрудников российских посольств. В ответ на это Москва также выслала десять дипломатов США. Кроме того, оставшимся на территории РФ американским представителям запретили свободно перемещаться по стране, а также были объявлены персональные санкции против ряда бывших и действующих чиновников администрации.