Администрация Байдена начала себя вести как в советском анекдоте про три конверта
Войска Соединенных Штатов были вынуждены поспешно покидать Афганистан из-за ошибок, которые были допущены администрацией экс-президента США Дональда Трампа. Об этом заявил государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен.
По его словам, пришедший на смену Трампу президент Джо Байден и его администрация получили в наследство от своих предшественников некомфортные договоренности с «Талибаном»* по эвакуации американских сил. В частности, времени на вывод войск оставалось совсем немного.
Также Блинкен отметил, что при Трампе были достигнуты соглашения, которые исключали продолжение кампании в Афганистане и силы США так или иначе пришлось бы выводить, передаёт Lenta.ru.
*Движение «Талибан» признано террористическим в запрещено в РФ.
За развал производства увольняют директора завода. Тот предупреждает своего преемника, что приготовил для него три конверта на случай тяжёлых времен и вызова в райком партии.
Проходит год - производство на нуле, нового директора взывают в райком. Он открывает первый конверт, там написано: «Вали все на меня». Преемник приезжает «на ковёр», жалуется на предшественника, его прощают.
Прошел еще год. Производство по-прежнему в упадке, директора снова вызывают в райком. Он открывает второй конверт, там написано: «Вали все на реформы и модернизацию». Руководство директора завода снова прощает.
Проходит третий год. Ситуация на заводе в лучшую сторону не изменилась, очередной вызов в райком. Директор открывает последнее послание предшественника, там написано: «Готовь три конверта».