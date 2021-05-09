«Абсолютный кошмар». Китай предупредил США о катастрофе в случае противостояния с Россией

Политика

В случае объединения совместных усилий России и Китая в «отчаянной схватке с противником» США обречены на кошмар, пишет китайская газета Global Times.

По мнению журналистов, власти США в настоящий момент пытаются настроить против Китая не только американское, но и западное общество и способствуют росту росту очагов конфронтации в мире.

«США надеются создать фундаментальную оппозицию мировым тенденциям, с помощью которой они смогут насильственно организовать миропорядок, в котором доминируют западные страны, исключая Китай и Россию», - цитирует издание РИА «Новсти».

Журналисты советуют Вашингтону «не вести стратегическую игру с огнем» и предупреждают, что военная мощь России и Китая гораздо больше, чем у некогда существовавшего военного блока СССР и стран Восточной Европы.