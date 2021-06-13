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Политика
«А у нас этого нет»: лидер ЛДПР обвинил россиян в отсутствии национализма
13 июня, 2021 16:15
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Владимир Жириновский считает, что главной причиной победы сборной Бельгии над российской командой на матче Евро-2020 является их национализм. Об этом лидер ЛДПР написал в своём Telegram-канале.
«Главная причина победы Бельгии в матче с Россией — национализм маленького народа», - написал он.
Жириновский добавил, что валлонцы и фломандцы веками боролись за независимость и это мощный допинг для них. А у россиян, считает политик, веками размывали национальную идентичность.
Причиной того, что у жителей страны нет чувства единства он считает и частые перемены во власти России в прошлом веке.
Напомним, Россия свой первый матч на Чемпионате Европы-2020 по футболу проиграла Бельгии. Бельгийцы одержали победу со счетом 3:0, пишет URA.RU.
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