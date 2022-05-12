А референдумом что? - Совфед обозначил позицию с принятием Херсонской области в состав РФ
Решать, будет присоединяться Херсонская область к России или не будет, могут только сами жители этой территории. Об этом заявила председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко
Ранее назначенные Россией власти Херсонской области заявили, что регион намерен просить о присоединении к РФ. При этом никаких референдумов проводиться не будет. В Кремле ответили, что присоединение возможно только с одобрения самих жителей региона. Вопрос о том, должен ли быть проведён референдум в регионе остался без ответа.
Позицию о том, что решать вопрос присоединения должны сами жители Херсонской области повторила и Матвиенко.
«Решение могут принять только жители Херсонской области, и какое они примут – это их право», - сказала она журналистам.
По её словам, Совфед согласится с любой «волей» херсонцев.
Ясности в то, в каком виде жители должны выразить своё решение, если референдума не будет, Матвиенко не внесла.