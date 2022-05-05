9 мая Владимир Путин объявит о новой великой победе — всего три пункта
9 мая российский президент Владимир Путин объявит о новой великой победе, достойной памяти ветеранов ВОВ. Речь пойдет об успехах, достигнутых армией РФ на Украине. Такое мнение выразил учредитель и директор «Института национальной стратегии», публицист и радиоведущий Станислав Белковский.
По его мнению, лидер государства порадует граждан несколькими заявлениями. Во-первых, Путин должен объявить о том, что путь в Крым пробит, это назовут «освобождением Новороссии», во-вторых, сообщат о разрешении второй цели спецоперации - «Украина демилитаризована», якобы у неё больше нет ни ВВС, ни ПВО, центральное командование разрушено, в-третьих - денацификация. По мнению Белковского, в последнем случае Путин подчеркнет, что эту задачу только предстоит решить, но в скором времени и с ней будет покончено, передает Telegram-канал «Можем объяснить».