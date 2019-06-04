В 8-ом избирательном округе началась активная борьба на выборах в МГД

Подъезды жилых домов в столичном районе Сокол стали объектом для агитационных материалов кандидата в депутаты Мосгордумы, директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова. Также власти согласовали ему несколько точек агитации в 8-ом избирательном округе, в который помимо Сокола входят района Аэропорт, Войковский и Коптево.

Иван Жданов идет на выборы в Мосгордуму под лозунгом борьбы с «Единой Россией», хотя своих кандидатов единороссы в 8-ом округе не выставили. При этом он станет конкурентом другим оппозиционерам – кандидату от Максима Каца Дарье Бесединой, кандидату от Партии Роста Алене Луговской и главному фавориту в этом округе – коммунисту Вадиму Кумину. Представитель КПРФ, напомним, занял второе место на выборах мэра.

Выдвижение Жданова в таком насыщенном оппозиционерами округе противоречит концепции «Умного голосования», которую продвигает патрон директора ФБК Алексей Навальный. Впрочем, это не единичный случай, когда кандидаты от Навального поступают вопреки собственным призывам выставлять только одного представителя от оппозиции в каждом округе. Наиболее ярким является вступление юриста ФБК Любови Соболь в предвыборную гонку в 43-ем округе (Арбат, Пресненский, Хамовники), где оппозицию представляют яблочник Сергей Митрохин и основатель фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер. В спор Соболь и Федермессер на стороне последней вмешался даже основатель «Открытой России», олигарх Михаил Ходорковский.

Другим лозунгом Ивана Жданова является деятельность его фонда – борьба с коррупцией. Однако, по сообщениям СМИ, в коррупционных схемах замешана его семья. Так, в 2005 году Управления образования Нарьян-Мара заключило с Московской государственной юридической академией им. О.Е. Кутафина договор об оплате обучения Ивана Жданова за счет городского бюджета на сумму 600 тысяч рублей (около 21 тысячи долларов по курсу 2005 года). Примечательно это тем, что в 2005 году отец нынешнего директора ФБК Юрий Жданов занимал пост заместителя мэра Нарьян-Мара. В 2007 году в дело вмешала прокуратура Ненецкого автономного округа, договор был признан незаконным и расторгнут. Однако ответственности за произошедшее никто не понес.

В 2016 году эту историю раскопал юрист Александр Зорин и собирался обратиться в органы предварительного расследования с требованием рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и 159 УК РФ – (мошенничество).

Кроме того, 2010 году в отношении Юрия Жданова уже было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве. Его обвиняли в растрате партийной кассы ненецкого отделения «Справедливой России», которое он тогда возглавлял. Впрочем, дело закрыли в связи с истечением срока давности.

В отношении самого Ивана Жданова также в 2016 возбуждали дело в связи с уклонением от призыва на воинскую службу.