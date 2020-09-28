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50-й день протестов: в Беларуси задержаны сотни несогласных с политикой Лукашенко людей

Артем Денисов
28 сентября, 2020 01:01
1 мин
Беларусь
Youtube / Ruptly

В Беларуси на акциях протеста, которые состоялись 27 сентября, были задержаны около 200 человек, заявила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

По данным милиции, массовые мероприятия прошли практически во всех регионах страны. Это был 50-й день протестов после выборов президента, сообщает РБК.

Тем временем, в отношении протестующих в Гродно были применены спецсредства, в том числе слезоточивый газ, сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома, сообщает «Интерфакс».

Как сообщалось, минские силовики с энтузиазмом включились в процесс задержания активистов еще до начала акции протеста. Людей стараются отлавливать возле торговых центров.

Мужчина с букетом цветов заинтересовал правоохранителей, которые подошли к нему возле ТЦ «Галерея». Позднее, в том же месте задержали еще двоих молодых людей.

темы
протесты
власть
беларусь
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